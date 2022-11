ZF Digital Summit 2022, ziua 1. Gigantii din IT&C, catre stat: Debirocratizati accesul IMM-urilor la PNRR daca vreti sa absorbim toti banii disponibili pentru digitalizare si sa finalizam proiectele

a(Trade Mark)Mihnea Radulescu, business director al Vodafone Romania: Pana in prezent nu a fost cheltuit nici macar 1 euro din PNRR pentru digitalizare. Realitatea este ca suntem in urma cu dezvoltarea de proiecte suficiente cat sa acopere banii.Statul trebuie sa-si asume o reducere a birocratiei care sa permita IMM-urilor sa realizeze proiecte de transformare digitala care pot fi finantate cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Romania are la dispozitie ... citeste toata stirea