ZF ESG Summit 2024. ESG, noul internet de mare viteza pentru Romania. Cum transformam sustenabilitatea intr-un avantaj competitiv? Orientarea spre furnizori locali este o oportunitate pentru industria romaneasca

a(Trade Mark)Rapoartele de sustenabilitate devin obligatorii pentru tot mai multe companii romanesti in urmatorii doi ani a(Trade Mark)Economia circulara are nevoie de un lant al reciclarii functional a(Trade Mark)Alegerea unor furnizori locali reduce impactul negativ asupra mediului.Implementarea standardelor ESG si tranzitia catre o economie mai sustenabila se pot transforma in avantaje competitive pentru Romania si pentru companiile din economia locala, in contextul in care genereaza ... citește toată știrea