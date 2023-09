a(Trade Mark)In 2023, bugetul alocat Ministerului Sanatatii si CNAS a fost de 78 miliarde lei, dublu fata de 2015, cand au intrat in sistem doar 30 miliarde lei a(Trade Mark)Roxana Botea, Johnson & Johnson Romania: "Mai avem de recuperat si din punctul de vedere al timpului pentru acces la medicamentele inovatoare, dar si al procentului de medicamente inovatoare care ajung sa fie aprobate si compensate in Romania".Paradoxul din sanatate este ca in 2023 bugetul alocat sanatatii a fost de 78 ... citeste toata stirea