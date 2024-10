ZF High-Tech Innovation Summit 2024. Inteligenta artificiala poate fi motorul noilor oportunitati pentru antreprenorii romani: tehnologia vine cu posibilitatea de a intra pe noi piete, cu produse noi, cu oameni mai productivi

a(Trade Mark)"Eu cred ca avem un ecosistem bun in Romania in care putem incepe sa cream inovatie, doar ca trebuie sa acceleram acest lucru" a(Trade Mark)"Piata de IT&C din Romania este stabila, creste in continuare dar mult mai putin fata de anii precedenti. Insa industria de IT&C inca este un motor de crestere pentru economia romaneasca" a(Trade Mark)"Companiile din Romania au potential si puterea sa scaleze global" a(Trade Mark)"Statistic poate nu suntem pe primele locuri la inovatie, dar ... citește toată știrea