ZF Investiti in Romania - Iasi. Antreprenorii din Iasi au inceput sa colaboreze mai mult si sa lucreze impreuna pentru a se dezvolta. Perspectivele de crestere insufletesc mediul de business local

Antreprenorii din Iasi sunt mai deschisi la colaborari si au inceput sa lucreze mai mult impreuna pentru a se dezvolta si pentru a creste economia locala, a explicat Andrei Danila, asociat si administrator al firmei de IT Code932, prezent la conferinta ZF Investiti in Romania, organizata miercuri la Iasi alaturi de CEC Bank."In Iasi a inceput sa existe colaborare, au inceput sa existe grupuri de antreprenori care lucreaza impreuna. (...) Vad in piata oameni care deja au ajuns la o maturitate ... citește toată știrea