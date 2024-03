ZF LIVE. Ion Sturza, fost prim-ministru al Republici Moldova: Razboiul din Ucraina va depasi granitele si va merge spre Europa. Sa nu avem nicio iluzie VIDEO

"In prima zi de razboi am fost martorul unui telefon de la Moscova conducerii Republicii Moldova, in care ei anuntau conducerea ca in 4-5 zile vor fi la Tiraspol si ca Chisnaul trebuie sa pregateasca pentru a accepta anumite conditionalitati care Chisnau le cunoaste. Distrugerile economice sunt majore si aceasta intercertitudine inevitabil va depasi granitele, conflictului din Ucraina si va mergem spre Europa. Sa nu avem nicio iluzie", a declarat Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, ... citește toată știrea