ZF Live. Ionut Dumitru, Raiffeisen Bank: Nu vom putea sa mai stam sapte ani cu deficit bugetar de 5-6% din PIB dintr-un motiv simplu, nimeni nu ne va finanta. Ce a spus despre excedentul de lichiditate de 60 mld. lei de la BNR, despre dobanzi si inflatie

a(Trade Mark)Pietele financiare nu vor tolera un deficit bugetar in continuare mare in urmatorii sapte ani, spune Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank si fost presedinte al Consiliului Fiscal a(Trade Mark)Declaratiile sale vin in contextul in care ministrul de finante Marcel Bolos a spus, pentru presa internationala, ca Romania va ajunge inapoi la un deficit de 3% din PIB intr-un orizont de sapte ani."Eu nu vad cum ar fi posibil sa mai stam 7 ani de zile ca sa reducem deficitul ... citește toată știrea