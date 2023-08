Marius Stefan, presedintele Romanian Business Leaders (RBL), spune ca mediul de afaceri are nevoie de stabilitate si predictibilitate fiscala, de o strategie fiscala pe termen mediu si lung, iar statul sa se uite mai multe catre gestionarea cheltuielilor bugetare."Nu cerem scaderi de taxe sau ajutor, ci vrem sa stim care sunt regulile jocului. Vrem sa fim competitivi ca tara in UE si in multe domenii suntem, dar am vrea sa stim care sunt regulile, strategie, sa ne desfasuram activitatea, sa ... citeste toata stirea