a(Trade Mark)Daca inainte de pandemie companiile se concentrau pe cum sa umple spatiul cu cat mai multe birouri, acum preocuparea este legata de cum sa creeze confort si sa ofere conditii cat mai atractive pentru ca angajatul sa revina la birou.Modul in care angajatii lucreaza in prezent s-a schimbat fundamental in ultimii trei ani in contextul pandemiei, iar aceasta schimbare ce implica munca hibrid, de la birou, de acasa sau din orice alt loc, este atat de profunda, incat angajatorii nu mai ... citeste toata stirea