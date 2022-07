ZF Most Valuable TECH Start-ups in Romania 2022. Cele mai valoroase start-up-uri tech din Romania, dupa finantarile totale atrase de la investitori in perioada 2017-2022, sunt FintechOS, CAPEX.com si Druid AI

ZF a prezentat joi seara, in cadrul evenimentului "ZF Most Valuable TECH Start-ups in Romania 2022" Anuarul Cele mai valoroase start-up-uri tech din Romania, care va fi publicat in perioada urmatoare, si a oferit premii pentru proiectele care au ocupat primele 3 locuri si o serie de sase premii speciale.Clasamentul din topul ZF a fost realizat pe baza investitiilor atrase de start-up-uri in perioada 2017-2022 de la fonduri de investitii, investitori de tip angel sau alte metode, reflectand ... citeste toata stirea