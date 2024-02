ZF/PwC La cafea cu Florin Enache, CEO si fondator al lantului de bijuterii TEILOR: Visul meu este ca brandul TEILOR sa ajunga la a treia generatie, cu toate ca datele statistice privind succesiunea in afaceri nu ma ajuta deloc

a(Trade Mark)"TEILOR este un brand romanesc si noi suntem foarte mandri de acest lucru si vrem sa cream o poveste de heritage."Intr-o lume globala, deschisa pentru oricine, putem sa-i numaram pe degetele de la o mana pe antreprenorii romani sau companiile romanesti care au reusit cu afacerea lor, cu brandul sau cu un produs, sa iasa in afara, mai ales in zona de retail si mai putin in IT.Asa ca o discutie cu Florin Enache, CEO si fondator al lantului de bijuterii TEILOR, se poarta in alti ... citește toată știrea