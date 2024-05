ZF Retail Summit 2024: Romania are toate atuurile pentru a deveni un exportator de produse agroalimentare, pe modelul Poloniei, dar trebuie sa accelereze investitiile in procesare

Romania trebuie sa creasca investitiile in zona de procesare si sa scoata pe piata cat mai multe produse cu valoare adaugata mare, pe care sa le exporte, pe modelul Poloniei, avand in vedere ca dispune de numeroase materii prime la nivel local, este una dintre concluziile conferintei ZF Retail Summit 2024, la care au participat retaileri, producatori si consultanti din industria de profil."Cred ca avem o oportunitate in dezvoltarea verticala a pietei, in industria agroalimentara, pe zona de ... citește toată știrea