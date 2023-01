ZF va prezinta cine conduce Romania. Cine conduce Ministerul Finantelor: un ministru si sase secretari de stat

a(Trade Mark)Ministrul Adrian Caciu este economist, lucreaza de 20 de ani in institutii publice. De-a lungul anilor, el a "jonglat" intre joburi la Ministerul Agriculturii si la Agentia Domeniilor Statului a(Trade Mark)Printre secretarii de stat se numara un fost bancher la BNP Paribas si la BEI, un fost consultant care a lucrat in doua mari companii de consultanta si un profesor universitar.Adrian Caciu, 47 de ani, ministrul finantelor din partea PSD, lucreaza de 20 de ani in institutii ... citeste toata stirea