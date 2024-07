Zi de foc in Capitala. ANM avertizeaza ca valul de caldura se intensifica

Valul de caldura se intensifica in Capitala. Meteorologii anunta temperaturi de pana la 40 de grade Celsius si disconfort termic accentuat in urmatoarele zile.Vineri, valul de caldura, canicula si disconfortul termic accentuat se vor mentine. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 39 de grade, iar cea minima, specifica noptii tropicale, va fi de 19...22 de grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla ... citește toată știrea