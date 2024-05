Ziarul Financiar lanseaza prima editie a Top 100 companii antreprenoriale romanesti

Ziarul Financiar lanseaza vineri 10 mai prima editie a unui catalog dedicat exclusiv businessului antreprenorial romanesc, cel care a pornit de la zero in anii 1990 si a ajuns astazi lider de piata in multe sectoare din economie, ravnit de marile fonduri de investitii si mai ales dispus si disponibil sa sustina la randul lui alti antreprenori la inceput de drum.Astazi, antreprenorii romani si-au creat holdinguri, au trecut la achizitii, preiau prin intermediul unor fonduri de investitii ... citește toată știrea