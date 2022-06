ZILE IMPORTANTE LA BRUXELLESMoldova si Ucraina - pe punctul sa devina state candidate la UE

Parlamentul European si Consiliul European sunt asteptate in aceste zile sa aprobe statutul de tari candidate la aderarea la Uniunea Europeana pentru Republica Moldova si Ucraina, decizie care a fost anuntata deja, la mijlocul saptamanii trecute, de presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, premierul italian Mario Draghi si presedintele Klaus Iohannis, la finalul vizitei oficiale pe care cei patru lideri europeni au efectuat-o la Kiev.Parlamentul European are in ... citeste toata stirea