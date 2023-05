Ziua Limbii Persane este sarbatorita in fiecare an pe 15 mai. Este o zi de sarbatorire a nasterii marelui poet al Persiei, Hakim AbulQasim Ferdowsi, si o zi a culturii si a poeziei iraniene.Limba persana este renumita pentru natura sa poetica. Poezia persana, creata de mari poeti precum Ferdowsi, Hafez, Rumi si Saadi, a avut un impact profund asupra literaturii mondiale. In aceasta zi speciala, onoram capacitatea limbii de a exprima emotii si de a transmite bogatia culturii iraniene.Limba ... citeste toata stirea