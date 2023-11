In data de 11 octombrie 2023 s-au implinit 110 ani de la atestarea documentara a permisului de conducere romanesc.In baza ordinului MAI nr. 176/2012, data de 11 octombrie a fost declarata ca Ziua permisului de conducere romanesc.Istoria ne arata cum acest document a devenit din ce in ce mai important pentru oameni, ajungand in prezent sa fie asociat cu o nevoie, nevoia de libertate si independenta de a ajunge oriunde, oricandLa data de 11 octombrie 1913 a intrat in vigoare, prin publicarea ... citeste toata stirea