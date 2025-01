Zuckerberg si Trump "au dat-o la pace": Meta va plati 25 de milioane de dolari pentru a incheia procesul intentat de Donald Trump in 2021, pe fondul suspendarii conturilor pe social media in urma evenimentelor de la Capitoliul SUA

Meta va plati 25 de milioane de dolari pentru a solutiona procesul intentat de Donald Trump in 2021, dupa suspendarea conturilor sale de Facebook si Instagram, scrie Reuters.Procesul a fost initiat de Trump impotriva Twitter (actualul X), Facebook si Google, acuzand ca platformele i-au restrictionat ilegal opiniile conservatoare. Conturile sale au fost suspendate dupa evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii sai au atacat Capitoliul SUA in urma unui discurs in care el a reiterat ... citește toată știrea