10 ani fara Champions League? Campioana Romaniei, misiune imposibila spre grupe: cu cine ar putea juca CFR Cluj sau FCSB

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 17 martie 2022, 14:33 / Actualizat joi, 17 martie 2022 14:48Reprezentanta Romaniei in Champions League va fi cap de serie doar in primele doua tururi preliminare, dupa care pentru a accesa grupele e nevoie sa elimine doua echipe din categoria Steaua Rosie, Dinamo Zagreb, Olympiakos, Slavia Praga.Campioana Romaniei va avea o misiune grea spre foarte grea in tentativa de a prinde un loc in grupele Champions League. Nu insa ... citeste toata stirea