Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 17:17 / Actualizat sambata, 10 iunie 2023 17:54UTA a anuntat despartirea de 10 jucatori, printre care Erico da Silva, Marko Vukcevic, Desley Ubbink, Paul Anton si Philip Otele, fotbalisti cu un numar important de minute jucate in acest sezon.UTA continua "curatenia" de vara. Aradenii si-au asigurat prezenta in SuperLiga in sezonul viitor si au inceput restructurarea lotului.Mai intai au anuntat plecarile lui Romario Benzar si ... citeste toata stirea