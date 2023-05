Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 20 mai 2023, 20:27 / Actualizat sambata, 20 mai 2023 20:57FC Botosani a zdrobit-o pe CS Mioveni in ultimul meci din play-out in acest sezon de SuperLiga, scor 5-1. GSP va prezinta mai multe detalii de la partida jucata in Moldova.1. ALINA PESU (33 de ani) a debutat oficial ca arbitru in Liga 1. Pana acum, Alina avea 284 de partide in calitate de "central", debutul fiind pe 28 octombrie 2008, la Viitorul Pucioasa - Muscelul Campulung (L3). De ... citeste toata stirea