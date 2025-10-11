Editeaza

100.000.000 de euro pentru Ousmane Dembele

Sursa: DigiSport HP
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 05:38
16 citiri
Ousmane Dembele (28 de ani) a castigat Balonul de Aur 2025. Tripla castigata cu PSG in sezonul trecut (Champions League, Ligue 1 si Cupa Frantei) a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Caciu acuza Guvernul ca face achizitii ilegale
Deputatul PSD Adrian Caciu sustine ca achizitia de autoutilitare facuta de Cancelaria ...
Primarul Buzaului: "Reforma in administratie este doar o cosmetizare"
Criticile la adresa reformelor actualei coalitii vin din ce in ce mai des din interior. Primarul ...
Cat s-a angajat sa plateasca grupul Bonafarm pe Napolact? Tranzactia asteapta ok-ul Consiliului Concurentei
Tranzactia prin care grupul ungar Bonafarm, cunoscut pe plan local pentru brandul de lactate ...
ActualitateBusinessSportLife Show