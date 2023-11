Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 23 noiembrie 2023 22:37 / Actualizat joi, 23 noiembrie 2023 23:57Cu jumatate de an inainte de startul Campionatului European, Gazeta imparte fotbalistii romani in 3 categorii: cei care sunt siguri acum de convocare, cei care au sanse mari sa fie prezenti in Germania si cei care sunt pe lista lui Edi Iordanescu, dar au nevoie de o conjunctura speciala ca sa participe la Euro 2024.Romania s-a calificat la Euro 2024 de pe primul loc in grupa I, ... citeste toata stirea