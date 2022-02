20 de fracturi si operatii in serie! Egan Bernal, favorit la Turul Frantei: "Aproape m-am omorat, dar stiti ceva? Sunt recunoscator lui Dumnezeu"

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 08 februarie 2022, 09:19 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 09:19Columbianul Egan Bernal, ciclistul celor de la Ineos, intra intr-o perioada lunga de recuperare, dupa ce a suportat mai multe operatii in urma cazaturii teribile suferite in luna ianuarie.Campion en titre al Il Giro si primul columbian invingator in Turul Frantei in 2019, Egan Bernal are in fata o provocare aproape la fel de mare precum catararea finala pe Mont Ventoux.Ciclistul ... citeste toata stirea