27 de jucatori convocati pentru Finlanda si Bosnia * Numele-surpriza din Serie B si 3 portari fara meci jucat pana acum in "tricolor"

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 septembrie 2022, 10:14 / Actualizat sambata, 17 septembrie 2022 10:25FRF a anuntat astazi lista celor 27 de jucatori convocati de selectionerul Edi Iordanescu pentru meciurile primei reprezentative din aceasta luna, cu Finlanda (23 septembrie), respectiv Bosnia si Hertegovina (26 septembrie), ambele in Nations League.Asa cum GSP.ro a anuntat in urma cu doua zile, pe lista nu apare Florin Nita, cel care a aparat poarta nationalei in 17 dintre ultimele 18 ... citeste toata stirea