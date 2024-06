3 cazuri incredibile la nationala! * Au uitat cum e sa joace, dar sunt buni pentru Iordanescu

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 13:00 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 13:08Edi Iordanescu se bazeaza la meciurile cu Israel si Kosovo din preliminariile Euro 2024 pe 3 fotbalisti care au uitat cum e sa joace. Andrei Ratiu n-a mai evoluat de 4 luni, Ianis Hagi a fost titular ultima data la nationala, in iunie, iar George Puscas nu are niciun minut petrecut pe teren in acest sezon!Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel ... citește toată știrea