3 din 3! Sorana Cirstea si Jaqueline Cristian i se alatura Irinei Begu in turul al doilea la Indian Wells * Adversara din Top 10 pentru o romanca

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 07 martie 2025, 09:36 / Actualizat vineri, 07 martie 2025 10:24Sorana Cirstea (34 de ani, 111 WTA) si Jaqueline Cristian (26 de ani, 79 WTA) s-au calificat in turul al doilea de la Indian Wells. Cele doua au trecut de Maya Joint (18 ani, 85 WTA), scor 6-2, 7-5, respectiv de Veronika Kudermetova (27 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-3.Dupa calificarea Irinei Begu in turul al doilea de la Indian Wells, in aceasta noapte alte doua jucatoare din Romania au ... citește toată știrea