3 stiri-blitz de la FCSB - Petrolul: "Steaua sunteti voi?"

Articol de Eduard Apostol, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 03 martie 2024, 21:02 / Actualizat duminica, 03 martie 2024 22:06FCSB, liderul Superligii, primeste vizita celor de la Petrolul in etapa 29 a campionatului. Va prezentam 3 stiri pe scurt din prima parte a meciului.CuprinsMusi, blocat de clauza impusa de FCSB"Clientii" lui Florinel Coman"Steaua sunteti voi?"Cu o victorie, FCSB s-ar distanta la 14 puncte de CFR Cluj si 13 de Rapid, in conditiile in care giulestenii ... citește toată știrea