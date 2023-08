Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 15 august 2023, 13:07 / Actualizat marti, 15 august 2023 13:18Rapid a rezolvat transferul fundasului stanga Andrei Borza (17 ani), mutare anuntata in aceasta dimineata de presedintele clubului, Daniel Niculae.Rapid plateste o suma importanta in schimbul tanarului aparator lateral, in jur de 800.000 de euro vor intra in conturile Farului. In acest context, este greu de crezut ca Borza nu va intra direct in primul 11, mai ales ca are avantajul de a ... citeste toata stirea