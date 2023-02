30 de ani de la moartea misterioasa a lui Michael Klein, "gladiatorul cu 7 inimi" rapus de o boala de inima

Articol de Adrian Florea, Liviu Manolache - Publicat joi, 02 februarie 2023, 09:37 / Actualizat joi, 02 februarie 2023 09:39Pe 2 februarie 1993, Michael Klein deceda in conditii suspecte la un antrenament al formatiei la care era legitimat, Bayer Uerdingen. Fotbalistul in varsta de 33 de ani era recunoscut pentru devotamentul total cu care evolua, iar infarctul suferit in timpul unor exercitii banale, executate in sala, a ridicat multe semne de intrebare.Chiar daca la timpul respectiv s-a ... citeste toata stirea