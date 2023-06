Articol de Catalin Stroia - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 13:40 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 14:40Romania va avea 4 arbitri la Campionatul European U 21 care se va desfasura in Romania si Georgia, in perioada 21 iunie - 8 iulie.Pentru grupele A si C, care se vor desfasura in Georgia, la centru se va afla Horatiu Fesnic, care ii va avea ca asistenti pe Valentin Avram si Alexandru Cerei. De asemenea, la partidele care vor fi gazduite in tara noastra, Andrei Chivulete va fi arbitru ... citeste toata stirea