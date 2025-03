4 jucatori din FCSB - Universitatea Craiova rateaza prima etapa din play-off!

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 09 martie 2025, 21:28 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 22:37Trei dintre jucatorii in pericol de suspendare au primit cartonas galben in FCSB - Universitatea Craiova si vor sta in prima etapa din play-off, altul a fost eliminat. Este vorba despre Vlad Chiriches, Baba Alhassan si Siyabonga Ngezana din tabara ros-albastra, respectiv Takuto Oshima dintre juveti.Ambele pretendente la titlu vor aborda prima runda a play-off-ului cu lotul ... citește toată știrea