5 fotbalisti de la FCSB in lotul pentru Liga Natiunilor: titular ros-albastru chemat in premiera! + Iordanescu nu l-a convocat pe preferatul lui Dragomir

Articol de GSP - Publicat marti, 24 mai 2022, 09:45 / Actualizat marti, 24 mai 2022 10:26Selectionerul Edward Iordanescu va anunta azi lotul final pentru primele meciuri oficiale pe banca Romaniei. Primele nume convocate au inceput deja sa apara in presa.Intre 4 si 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Natiunilor: Muntenegru (d), Bosnia (d), Finlanda (a), Muntenegru (14)Dupa ce in urma cu 11 zile a anuntat lista preliminara de stranieri, selectionerul Iordanescu va prezenta ... citeste toata stirea