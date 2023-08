Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 13 august 2023, 14:42 / Actualizat duminica, 13 august 2023 14:53CFR Cluj a invins-o pe Hermannstadt intr-un meci amical disputat in aceasta dupa-amiaza in Gruia. A fost 3-2 pentru clujeni la final, dupa ce sibienii au condus cu 2-0.Doua dintre echipele care stau in aceasta etapa de campionat, CFR Cluj si Hermannstadt, si-au dat intalnire pentru un meci amical. Partida a avut loc astazi, in Gruia, si a fost castigat de multipla campioana a ... citeste toata stirea