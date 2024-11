5 lucruri care nu s-au vazut la TV in derby-ul Moldovei, Poli Iasi - Otelul: Dorinel, marele absent de la stadion

Articol de Ovidiu Minea - Publicat duminica, 03 noiembrie 2024, 17:49 / Actualizat duminica, 03 noiembrie 2024 19:05Politehnica Iasi s-a impus astazi cu 2-1 (0-1) in fata galatenilor de la Otelul, in etapa a XV-a a Superligii. Gazeta Sporturilor va prezinta cinci stiri-blitz legate de derby-ul Moldovei.A fost a patra victorie consecutiva a gazdelor pe teren propriu, Sandoi castigand toate meciurile de cand a urcat in Copou, si al patrulea esec consecutiv al oaspetilor in partide oficiale. ... citește toată știrea