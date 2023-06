Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 05 iunie 2023, 12:09 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 13:05Primul roman invingator la Roland Garros la simplu a fost Ilie Nastase, in 1973. Se implinesc 50 de ani de la o realizare primordiala si unica in felul ei, care a presupus talent, munca si emotieZgura de la Porte d'Auteuil e un teritoriu in care Ilie Nastase a fost un locuitor privilegiat vreme de multi ani. Intr-un fel, continua sa fie. Prezent an de an la Paris in mai, la intalnirea cu ... citeste toata stirea