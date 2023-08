Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 18 august 2023, 12:04 / Actualizat vineri, 18 august 2023 12:36Baschetul se muta pentru un week-end de foc in Capitala Europeana a Culturii. A cincea etapa a circuitului national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball Tour 2023 se va juca in perioada 19-20 august, la Iulius Town. 60 de echipe s-au inscris in competitie in mai putin de doua ore, la toate categoriile de varsta.Startul competitiei se da vineri de la ora 17:00, apoi "nebunia" ... citeste toata stirea