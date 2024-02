7 detalii remarcate de corespondentul GSP, dupa esecul Rapidului la Iasi * Surpriza pentru giulesteni

Articol de Ovidiu Minea - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 08:49 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 09:17Rapid a pierdut fara drept de apel in deplasarea de la Iasi, unde Poli s-a impus cu 3-1, in runda cu numarul 27 din Superliga. GSP.RO prezinta sapte detalii importante de dupa meci.POLI IASI - RAPID 3-1Dan Sucu a recunoscut: "Doar in acel moment vom putea castiga campionatul"Cristi Sapunaru, aparat de Cristiano BergodiAntrenorul giulestenilor, Cristiano Bergodi, i-a luat ... citește toată știrea