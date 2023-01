79 de milioane in plus! Noul stadion al lui FC Arges, mai scump decat se estimase initial

Articol de GSP - Publicat duminica, 01 ianuarie 2023, 11:19 / Actualizat duminica, 01 ianuarie 2023 11:50Viitorul stadion "Nicolae Dobrin", casa formatiei FC Arges, va costa 495 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) si va fi finantata in mare parte de catre stat, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii.Suma alocata de Guvern reprezinta una in crestere fata de ce estima Primaria Pitesti in luna noiembrie 2022. Autoritatile locale au avansat la acel moment suma ... citeste toata stirea