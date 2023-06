Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 12 iunie 2023, 20:41 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 20:45Romania va fi reprezentata de opt echipe in editia viitoare a cupelor europene, a anuntat Federatia Romana de Volei. In sezonul recent incheiat, CSM Volei Alba Blaj a disputat finala in Cupa CEV, iar CSM Lugoj in Cupa ChallengeLa feminin s-au inscris doar patru echipe. Campioana CSM Volei Alba Blaj va merge in Liga Campionilor, vicecampioana CSM Targoviste nu s-a inscris in competitiile ... citeste toata stirea