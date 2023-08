Articol de David Marinescu - Publicat luni, 14 august 2023, 13:59 / Actualizat luni, 14 august 2023 14:40Dinamo continua sa-si imprumute juniorii pentru ca acestia sa joace meci de meci si sa acumuleze experienta. Ultimul plecat: Cristian "Ely" Ionescu.Fotbalistul crescut la juniorii clubului, care poate juca oriunde in banda dreapta, va merge in Liga 3 sub forma de imprumut, la CS Blejoi. El ar putea debuta chiar miercuri, in meciul din turul 3 al Cupei Romaniei, contra Chindiei.DINAMOA ... citeste toata stirea