A ajuns cel mai longeviv antrenor din Liga 1! * Noutate la varful ierarhiei, dupa demisia lui Laszlo Balint

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 02 februarie 2022, 09:21 / Actualizat miercuri, 02 februarie 2022 09:39Ziua de luni a fost una cu adevarat speciala pentru Marius Croitoru: a remizat pe terenul campioanei CFR si, dupa demiterea lui Balint de la UTA, a devenit cel mai longeviv antrenor din actualul campionat.Marius Croitoru va trebui sa-si salveze in calendar ziua de 31 ianuarie 2022. E cea in care a reusit ceea ce nimeni n-a fost in stare in ... citeste toata stirea