A ajuns la Craiova si semneaza pe trei ani cu Universitatea! Cine e noul transfer al oltenilor

Articol de GSP - Publicat marti, 23 august 2022, 17:46 / Actualizat marti, 23 august 2022 18:52Universitatea Craiova va oficializa in scurt timp transferul brazilianului Jefferson (28 de ani), mijlocas central care urmeaza sa semneze un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane.Oltenii se intaresc cu mijlocasul brazilian Jefferson, liber de contract dupa despartirea de Moreirense, formatie retrogradata in aceasta vara in liga secunda portugheza.Jefferson Nogueira Junior e originar ... citeste toata stirea