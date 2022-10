A ales gresit FCSB? Isfan, peste jucatorul de 1,7 milioane de euro al lui Becali

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat sambata, 01 octombrie 2022, 07:00 / Actualizat sambata, 01 octombrie 2022 07:22Duminica seara va avea loc duelul direct dintre David Miculescu (FCSB) si Alexandru Isfan (FC Arges), cei doi jucatori pe care Becali i-a avut pe lista in vara, atunci cand l-a preferat pe fotbalistul celor de la UTA, insa prestatiile lor din acel moment au aratat un plus pentru actualul pitestean si o scadere mare in randament pentru cel pe care FCSB ... citeste toata stirea