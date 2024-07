A cedat! Ce s-a intamplat cu boicotul anuntat cu mare tam-tam de Gigi Becali * Primul "11" din Supercupa a elucidat totul

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 04 iulie 2024, 19:11 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 19:24Gigi Becali n-a riscat pierderea Supercupei la "masa verde", astfel ca ros-albastrii mizeaza, in cele din urma, pe un fotbalist U21 in primul "11" utilizat impotriva Corvinului Hunedoara. Virulent, latifundiarul amenintase in repetate randuri ca nu va folosi niciun jucator "under" in duelul din Ghencea.Boicotul anuntat cu surle si tobe de Gigi Becali s-a dovedit a fi, de fapt, o "revolutie ... citește toată știrea