A dat lovitura in Cupa Romaniei Betano, iar la final a primit laude: "In doi ani, va juca in prima liga. Are calitati remarcabile"

Articol de Ionel Lutan - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 13:04 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 13:24Metalul Buzau si-a trecut in cont o alta victima in Cupa Romaniei dupa victoria la limita, 1-0, in disputa cu Universitatea Craiova. Calificarea in faza grupelor venise dupa o alta victorie, la acelasi scor, cu liderul din Superliga, Universitatea Cluj.Divizionara secunda din Buzau a obtinut o victorie mare prin golul marcat pe final de partida de atacantul Valentin Robu (21 de ... citește toată știrea