A jucat in prima liga pentru FC Botosani si Academica Clinceni si se anunta un fotbalist de viitor, insa la varsta de 23 de ani a ajuns sa evolueze in Liga 4 pentru a face miscare!Format de la Ardealul Cluj, Razvan Andronic a fost ochit, in 2018, de Marius Croitoru si, astfel, a facut pasul la FC Botosani, pentru care a evoluat in opt meciuri din prima liga in prima parte a sezonului 2019-2020.Razvan Andronic a debutat in prima liga cu gol impotriva FCSB, pe Arena NationalaIn 2019, Andronic ... citeste toata stirea