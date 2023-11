Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 23 noiembrie 2023 23:45 / Actualizat vineri, 24 noiembrie 2023 00:16Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a dezvaluit cat a investit Dan Sucu la echipa din Giulesti.Sucu a intrat in conducerea Rapidului in mai 2022, cand a preluat 49,9% din club. Ulterior, a devenit actionar majoritar, a ajuns la 70% din actiunile echipei din Giulesti. De cand a venit la Rapid, el a investit 18 milioane de euro, dintre care 10 in cele doua baze sportive, ... citeste toata stirea