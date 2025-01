A doua achizitie pentru ACSM Resita. Ultima data la Dinamo, Andrei Florescu a fost prezentat de echipa din Valea Domanului

ACSM Resita a parafat a doua achizitie a iernii! La formatia din Valea Domanului a ajuns aripa stanga Andrei Florescu (22 de ani), care s-a despartit de Dinamo in aceasta perioada de transferuri.Este posibil ca Florescu sa aiba nevoie de timp in plus pentru a se pune la punct cu conditia fizica, intrucat in SuperLiga Romaniei, in aceasta stagiune, a fost cel mult rezerva neutilizata. A jucat doar un meci, 29 de minute, in partida din grupele Cupei Romaniei cu Petrolul Ploiesti, din 18 ... citește toată știrea